Jennifer Garner publica video en el que ríe y habla sedada

(AP )

Throwback Thursday-- that time I had dental anesthesia...laughing gas + novocaine + Hamilton = you're welcome. #TBT @hamiltonmusical Una publicación compartida por Jennifer Garner (@jennifer.garner) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:45 PDT

Jennifer Garner está recibiendo grandes elogios por una actuación no vista en el cine ni la televisión, sino en Instagram.La actriz publicó el jueves un video de sí misma riendo y arrastrando las palabras al hablar tras una cita en el dentista mientras alababa una canción del musical "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda. Acompañó el clip con el texto: "Jueves de recuerdo -- aquella vez que me anestesiaron en el dentista... gas hilarante + novocaína + Hamilton = de nada".El video muestra a Garner viajando como pasajera en un auto mientras le cuenta a alguien por teléfono que no pudo dejar de llorar durante una canción en “Hamilton” porque era "tan hermosa".Los seguidores de la actriz en Instagram no tardaron en aplaudirla por compartir ese momento.