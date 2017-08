Michael Moore lleva al público de su obra a la Trump Tower

NUEVA YORK, EU(AP )

Michael Moore incitó al público de su obra de Broadway a protestar ante la Trump Tower tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los disturbios violentos que causaron víctimas mortales en Charlottesville, Virginia.



En Facebook, Moore alentó al público a unirse a él ante la Trump Tower tras la representación del martes por la noche de su espectáculo "The Terms of My Surrender" para "expresar de forma no violenta nuestra ira".







Tras la representación, Moore apareció en un video de Facebook Live liderando un grupo de personas en autocares hacia la torre, donde el presidente se está alojando por primera vez desde su toma de posesión. Con Moore estuvo el actor Mark Ruffalo. Encabezaron los cánticos del grupo, incluyendo "hey, hey, ho, ho, Donald Trump has got to go" (“hey, hey, ho, ho, Donald Trump tiene que irse”).



Antes el martes, Trump dijo de nuevo que ambos bandos eran los culpables de la violencia registrada en Virginia.