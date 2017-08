HBO España filtra por error el nuevo capítulo de Game of Thrones

(GH)

Las oficinas de HBO España en estos momentos pic.twitter.com/3heYSPX98u — Andrés. (@AnsNieve) 16 de agosto de 2017

Filtrado el 7x06 de Game of Thrones por HBO España pic.twitter.com/q8KxnTcAlY — Miguel A Fernandez (@kboucherot) 16 de agosto de 2017

Parece que en HBO España estuvo activo durante una hora el #GOT7x06 Espero que alguien lo filtre cuanto antes! — Mauro E. Lopez S. (@MauroLopez_7DB) 16 de agosto de 2017

El capítulo 6 de la séptima temporada de la serie Game of Thrones fue filtrado por error por HBO en España.Usuarios de Twitter evidenciaron que la plataforma de HBO en España subió dicho capítulo y en Instagram el usario afaga23 realizó una transmisión en vivo del episodio.El capítulo 6 de Game of Thrones se estrena este domingo por la señal de HBO y HBO GO, pero algunos fanáticos ya han emprendido una extensa búsqueda debido a esta filtración.