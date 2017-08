Productor de HBO es sentenciado por muerte de dermatóloga

NUEVA YORK, EU(AP )

HBO producer arrested on drug charges for eight months after doctor was found dead: Marc Henry Johnson (pictu... https://t.co/vVgVwYwobb — P r a k h a r (@11blocksforyou) 26 de mayo de 2016

HBO Producer Marc Henry Johnson Arrested In Doctor’s Cocaine Overdose https://t.co/X76SIyJRND — T.O.T Consulting (@TOTPINYC) 25 de mayo de 2016

Un productor de HBO que ayudó a arrastrar a una dermatóloga inconsciente al vestíbulo de un edificio de apartamentos en Nueva York después de que sufrió una sobredosis fue sentenciado a un año en prisión.Marc Henry Johnson fue sentenciado el martes por la muerte de la doctora Kiersten Cerveny, quien falleció por intoxicación en octubre de 2015 luego que ella y Johnson consumieron drogas y alcohol.Johnson se declaró culpable por haber actuado como cómplice.Los fiscales dijeron que ayudó a arrastrar a la mujer al vestíbulo, llamó al número de emergencias 911 y se retiró después de que llegó una ambulancia.La defensa pidió que Johnson no fuera encarcelado, porque de serlo probablemente no podría trabajar en una serie de HBO que ayudó a desarrollar y que se estrena el próximo mes.La defensa dijo que HBO redujo su papel en "The Deuce" tras el arresto.