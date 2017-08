Fergie muestra sus curvas con foto desnuda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Fergie sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que aparece desnuda.La intérprete presume de sus curvas en un adelanto de "Double Dutchess", lo que será su segundo disco como solista.Fotografías sensuales y breves videos es lo que ha compartido la ex integrante de The Black Eyed Peas como adelanto de su nuevo material discográfico.Fergie formó parte de The Black Eyed Peas durante 15 años, pero hace poco le dijo adiós a la banda para dedicarse a proyectos en solitario.