Salma Hayek y Samuel L. Jackson recuerdan regreso a clases

NUEVA YORK (AP )

Lápices nuevos y la lonchera perfecta, ropa increíble y los cuadernos más bonitos.



Celebridades como Salma Hayek y Samuel L. Jackson regresan a su infancia para compartir algunos de sus recuerdos favoritos del primer día de clases.



Cuando Hayek era niña en México, lo que más le gustaba era forrar sus libros y adornarlos.



"Eso ya no se hace. Encontrar el papel para forrarlos y las decoraciones”, dijo la actriz. “Ahora todo está en la computadora, nadie forra sus libros. Recuerdo lo emocionante que era, hacerlo cuidadosamente era un ritual adorable”.



Samuel L. Jackson, su compañero de reparto en la película "The Hitman's Bodyguard", recuerda que buscaba “el cuaderno perfecto que no se deshiciera a las dos semanas”.



Ian Ziering, astro de "Sharknado 5: Global Swarming" de Syfy, le ha heredado a sus hijas una tradición de sus padres para el regreso a clases.