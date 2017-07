Revelan reparto del 'live action' de Aladdín

(GH)

Naomi Scott, Will Smith y Mena Massoud son los actores confirmados como protagonistas de la nueva versión 'live action' de la película Aladdín, confirmó Disney durante su conferencia en el D23.Este sábado realizó el anuncio oficial en Anaheim, California.John August, cuyos créditos incluyen El gran pez, escribió el nuevo guión de Aladdín, con la producción de Dan Lin, quien estuvo a cargo de las dos películas Sherlock Holmes, según informó Variety Aladdín fue una película animada de 1992 que tuvo la mayor recaudación de fondos dicho año, y ganadora de dos Oscar, incluyendo Mejor Canción por el tema “A whole new world”.