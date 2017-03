Diagnostican cáncer de páncreas a José José

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al cantante José José le fue diagnosticado cáncer de páncreas, de acuerdo con personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde está internado.El Príncipe de la Canción ingresó y salió del hospital la semana pasada, pero el martes volvió a entrar. Aunque la familia tocó el tema con hermetismo, el diagnóstico médico es un adenocarcinoma de páncreas, un tipo de cáncer de los más agresivos y que en su caso no es operable.Sus hijos Marysol y José Joel dijeron que se trataba de una revisión de rutina, pero José José fue nuevamente internado por sus comorbilidades, es decir, los otros padecimientos que lo aquejan y lo han debilitado.Las afecciones han perseguido al intérprete desde hace muchos años, entre ellas la diabetes y desde hace nueve años la enfermedad de Lyme, que le generó una parálisis facial en 2007.A sus problemas de salud se le suman las complicaciones en la cadera o algunas caídas, una de ellas en el escenario en 2013. “Desde niño fui enfermizo, nací muy chiquito y creyeron que no lo iba a lograr pero gracias a la leche materna es que pude sobrevivir, aunque siempre con problemas de salud como la herencia pulmonar, amígdalas, entre otros”, recordó a EL UNIVERSAL en ese entonces.Periódicamente debe ir a una revisión médica, pues también le detectaron alergia a 22 elementos, entre ellos el aire acondicionado, por lo que últimamente también se le dificultaban cosas básicas como viajar en avión.El cantante había reconocido que no ha sido fácil descubrir que había perdido su voz y de pronto subirse al escenario, del cual se ha alejado, con oxígeno, plantillas en los zapatos y lucir físicamente mucho más delgado.José José comentó en 2014 que tenía esperanzas de recuperar su voz si se lograba aislar la bacteria de Lyme. En ese momento explicó que en ocasiones le aplicaban inyecciones de cortisona para poder cantar y eso le causaba estragos en los vasos sanguíneos.Personal cercano a su disquera, Sony Music, informó que esperaba que todo estuviera bien por tratarse de un gran ser humano.“Tiene ánimos de hacer muchas cosas. Lo vimos hace 15 días y nos informó que había conseguido espacio en el hospital para hacerse estudios. Él puede caminar, pero se le dificulta un poco y muchas veces para evitarle la fatiga se le ha visto en silla de ruedas. Todos sabemos sus enfermedades”, contó quien dice haberlo encontrado con buen sentido del humor.Foto: TV y Notas