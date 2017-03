HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si pensabas que ya era demasiado tarde para ver a tus artistas favoritos en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017, entonces es bueno saber que sí hay boletos para todos los conciertos que se estarán presentando en el redondel desde el 27 de abril hasta el 21 de mayo.



Claudia Téllez, coordinadora de RAS Entretenimiento, destacó que aún hay boletos para todas las fechas del Palenque de la Expo Gan."Tenemos aún todas las fechas disponibles para todos los artistas. Sí hay boletos. La única que no tiene todas las localidades es Banda MS que sólo le quedan las entradas del precio más alto", aseguró Téllez.



"Hay mucha variedad de artistas y además hay que destacar que tenemos los precios más bajos en toda la República Mexicana; somos la cartelera más económica que hay en un palenque de todo el País", continuó.



Un Potrillo, una Chica Dorada y un Gallito Feliz



Este año RAS Entretenimiento tiene una de las carteleras más variadas de los últimos años, con la presentación de artistas y agrupaciones de distintos géneros como el caso de Alejandro Fernández, quien se destaca por la potente voz al momento de interpretar el ranchero con "Como quien pierde una estrella" y el ritmo pop con "Mañana es para siempre", "Me dediqué a perderte", "Cuando digo tu nombre", entre otras más; además de incluir en su repertorio algunos temas de su disco "Rompiendo fronteras" que recientemente lanzó a la venta.



El cantante se presentará dos fechas seguidas en el Palenque de la Expo Gan el 19 y 20 de mayo.



Cristian Castro también vuelve para compartir el redondel con Paulina Rubio el próximo 17 de mayo, donde ambos desatarán la fiesta y el furor con el repertorio que cada uno está preparando.



Un par de amigos entrañables regresan a Hermosillo. El dúo dinámico de Emmanuel y Mijares se presentará el 11 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017. Con su exitosa gira "Tour Amigos", ambos presentarán un repertorio de sus éxitos.



Luego de que el vocalista Mario Quintero fuera la voz mexicana que presentara el Super Bowl el pasado mes de febrero, Los Tucanes de Tijuana están listos para conquistar el



Palenque de la Expo Gan este 29 de abril con canciones como "El centenario", "La Chona", "Mis tres animales", "Se fue mi amor", "Soy parrandero" y más.



Despeina tu cabello con la euforia de Gloria Trevi el próximo 28 de abril, quien después de reinar en el redondel, regresa con más energía y canciones como "No querías lastimarme", "Cinco minutos", "Todos me miran", "Te quiero", "Vestida de azúcar", "Esa hembra es mala", y muchas más.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana,Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard. También puedes comprarlos a través de la venta telefónica al celular 6624619374, donde tendrás 24 horas para depositar en el banco el total del precio correspondiente y mandar a través del whatsapp 6624619377 una foto con tu comprobante de pago para recoger tus entradas en Hotel Marriot Courtyard con identificación oficial requerida.



Quédate al pendiente de elimparcial.com, porque habrá dinámicas exclusivas de promoción.