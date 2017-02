Sobrina de Britney Spears visita escuela tras accidente

NUEVA ORLEANS(AP )

La sobrina de 8 años de la estrella pop Britney Spears , quien salió lesionada de un accidente en un vehículo todo terreno, todavía no está lo suficientemente bien como para volver a la escuela, pero pudo llevar regalos a su clase en el Día de San Valentín el martes en Louisiana.Maddie Spears-Aldridge es hija de la hermana de Spears, la actriz y cantante Jamie Lynn Spears.Según un post en la cuenta de Instagram de Jamie Lynn Spears, la niña estaba feliz de ver de nuevo a sus amigos.Jamie Lynn Spears escribió que su hija todavía no está lista para volver a clases pero que sus médicos autorizaron la visita del martes.Según las autoridades de la parroquia de Tangipahoa, Maddie quedó sumergida en un estanque adentro del vehículo el 5 de febrero y miembros de su familia no lograron sacarla. Una ambulancia la rescató.La niña salió del hospital el viernes pasado.