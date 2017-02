Santana clarifica sus comentarios sobre Beyonce

(AP )

Carlos Santana dice que solo estaba tratando de felicitar a Adele por su gran noche en los Grammy cuando dijo que Beyonce "es muy hermosa" pero "no una cantante, cantante".



Santana dijo a la Australian Associated Press que Adele puede "cantar, cantar". Señaló que Adele "no trae a todos los bailarines y decorados, puede pararse ahí a cantar la canción y listo, y por eso ella gana".



Santana clarificó su postura el martes en Facebook, donde escribió que su "intención era felicitar a Adele" y que su comentario sobre Beyonce "tristemente fue sacado de contexto". Agregó que siente "el máximo respeto" por Beyonce.