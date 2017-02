Luna alza la voz por mexicanos

BERLÍN()

Diego Luna nuevamente alzó la voz contra el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar una pared en la frontera con México, durante su presencia ante los restos del muro de Berlín.



El actor y director mexicano se detuvo frente a uno de los fragmentos del muro de Berlín aún en pie con el director del festival de cine, Dieter Kosslick, y el actor hispano-alemán Daniel Brühl, para manifestar "paz y unidad".



"En un tiempo tumultuoso de barreras y desplazamientos globales de personas vulnerables nos reunimos en una ciudad que ha luchado para superar la división", comenzó Luna el comunicado emitido en conjunto con Kosslick.



"Como ciudadanos de este mundo debemos de preocuparnos y me alegro mucho de que la Berlinale nos esté recordando esto", recalcó Luna a los medios después del acto.



Desde su punto de vista, Luna explicó "el mundo entero se ha vuelto más político" y ahora "te exige que tengas una opinión y que te involucres": "No sólo nosotros que hacemos cine, da igual a qué te dediques. Primero somos ciudadanos y después profesionales de lo que sea que hagamos".



Muchos contra Trump



Finalmente, Diego recordó que hay "mucha gente en Estados Unidos" que no está de acuerdo con las políticas de Trump y pidió al resto del mundo tratar de conectar "con esa parte de Estados Unidos que está ahora resistiendo".



Por otra parte, Dieter Kosslick considera como una "locura" la idea de levantar un muro entre México y Estados Unidos y recordó el pasado de Berlín, una ciudad dividida en un sector oriental y otro occidental durante décadas.



"Ahora queremos explicar a nuestros amigos mexicanos cómo se tumban (los muros), porque no sólo se levantan. Son los más tontos los que los construyen y nosotros somos los más listos, los que los volvemos a derribar", subrayó el director del festival internacional de cine de Berlín.