Muere Dolores O'Riordan de la banda irlandesa The Cranberries

LONDRES, Inglaterra(AP)

??AHORA: Reportan la muerte de Dolores O'Riordan, cantante de "The Cranberries" https://t.co/wuSoac376O — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 15 de enero de 2018

Irish and international singer Dolores O’Riordan has died suddenly in London today. She was 46 years old.

Family members are devastated to hear the breaking news and have requested privacy at this very difficult time. Full Statement: https://t.co/L8K98BFpSM pic.twitter.com/ADEY51Xnwe — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 de enero de 2018

Dolores O'Riordan, vocalista de la banda de rock irlandesa The Cranberries, falleció repentinamente este lunes. Ella tenía 46 años.O'Riordan murió en Londres, donde estaba grabando, dijo la publicista Lindsey Holmes."No hay más detalles disponibles en este momento", dijo Holmes, y agregó que la familia de la cantante estaba "devastada" por las noticias.Formado en Limerick, Irlanda, a finales de la década de 1980, The Cranberries se convirtió en estrellas internacionales en la década de los 90 con éxitos como "Zombie" y "Linger" que fusionaron el rock alternativo con la melodía pop infundida en la música celta.El presidente irlandés Michael D. Higgins dijo que O'Riordan y la banda "tuvieron una gran influencia en el rock y el pop en Irlanda e internacionalmente"."Para todos aquellos que siguen y apoyan la música irlandesa, los músicos irlandeses y las artes escénicas, su muerte será una gran pérdida", dijo en un comunicado.O'Riordan era el principal letrista y co-compositor de The Cranberries, y su voz poderosa, a veces lamentándose, era la clave del sonido distintivo de la banda.El álbum debut del grupo en 1993, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can not We?" vendió millones de copias y produjo el sencillo "Linger".El siguiente material, "No Need to Argue", se vendió en un número aún mayor y contenía "Zombie", un aullido contra los violentos problemas de Irlanda del Norte que encabezó las listas de singles en varios países.La banda grabó tres álbumes de estudio más antes de separarse en 2003.O'Riordan lanzó un álbum en solitario, "Are You Listening", en 2007, y otro, "No Baggage", en 2009.Los miembros de The Cranberries se reunieron ese año, lanzando el álbum "Roses" en 2012.The Cranberries lanzó el álbum acústico "Something Else" en 2017 y pretendía realizar una gira por Europa y América del Norte.La gira fue interrumpida porque O'Riordan sufría problemas de espalda.En 2014, O'Riordan fue acusada de agredir a tres agentes de policía y a una azafata durante un vuelo desde Nueva York a Irlanda.Se declaró culpable y recibió una multa de 6 mil euros (6 mil 600 dólares).Los registros médicos que se le dieron a la corte indicaron que ella estaba mentalmente enferma en el momento del altercado.Después de su audiencia en la corte, O'Riordan instó a otras personas que sufren enfermedades mentales a buscar ayuda.A O'Riordan le sobreviven su ex marido, el ex manager del tour de Duran Duran, Don Burton, y sus tres hijos.