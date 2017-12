¿Con qué se queda Disney tras la compra de Fox?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Walt Disney Co. está lista para convertirse en la dueña del imperio de cine y televisivo de Rupert Murdoch después del acuerdo que se conoció hoy por 52 mil 400 millones de dólares para adquirir parte de 21st Century Fox.



Con una facturación anual de 55 mil 137 millones de dólares antes de la fusión, ¿Qué productos suma en particular?



Producción televisiva

Con este trato, Disney incorporaría la división de televisión de Fox, una de las más prolíficas con series como "Los Simpsons", "Padre de familia", "Modern Family", "Los expedientes secretos X", "How I met your mother", "24", "Prison Break" y "Homeland", entre otras.



Además, se quedaría con FX, a cargo del respetado ejecutivo John Landgraf, al que se le deben muchas de las grandes ficciones de la pequeña pantalla.



En sus manos están éxitos como "The Shield", "Fargo", "Louie", "American Crime Story", "American Horror Story", "Sons of anarchy" y "The Americans".



¿Cuadra esto con la marca Disney? El acuerdo también incluye el canal National Geographic, cada vez más interesado en la ficción propia.



X-Men y la Star Wars original

En 1990, cuando Marvel estaba recién comenzando a hacer películas, un acuerdo por las licencias le dio el control de las franquicias "XMen" y "Los 4 fantásticos" a Fox. Disney compró Marvel por 4 mil millones en 2009 y ahora con este acuerdo recupera a estos personajes y también a Deadpool.



Otra cosa que termina de recobrar la empresa presidida por Robert Iger son los derechos de distribución del primer film de Star Wars "Episodio IV- Una nueva esperanza" que pertenecían a Fox, si bien Disney era dueña desde 2012 de Lucaslm.



Más canales deportivos para fortalecer a ESPN

La adquisición de parte de Fox trae consigo la colección de canales de deportes regionales que tiene incluido YES Network que viene con los juegos de los New York Yankees ayudando a fortalecer ESPN y su servicio de streaming.



Los canales de Fox a menudo tienen derechos exclusivos de transmisión como los de la Liga Mayor de Béisbol, la NBA y la Liga Nacional de Hockey de los Estados Unidos. Esto ha sido lucrativo para la compañía porque atrae a los anunciantes.



ESPN ha luchado este año porque 1.4 millones de suscriptores abandonaron el canal insignia llevándose decenas de millones de dólares en ingresos



Compañías que suma Disney:

-20th Century Fox: estudio de cine y grupo de cable que incluye entre sus señales a FX, Nat Geo, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International y más de 300 canales internacionales.



-Hulu: alcanza una participación del 60% en esta plataforma de streaming al sumar el 30% de Fox.



-Endemol Shine Group: se queda con el 50%.



-Sky: se queda con la participación del 39% de Fox en el operador satelital europeo que será ampliada en el futuro.



-Star India: medios y entretenimientos.



Franquicias que añade:

Para Marvel:

-Deadpool

-X-Men

-Los 4 Fantásticos



Otras:

-Depredador

-Ali

-Avatar

-Planeta de los simios

-Día de la independencia

-Mi pobre angelito

-Alvin y las ardillas

-La era del hielo

-Una noche en el museo

-Cómo entrenar a tu dragón

-Doctor Dolittle



Programas de televisión:

-Los Simpsons

-Padre de familia

-The americans

-This is us

-Los expedientes secretos X

-Masterchef

-Modern Family

-American Horror Story

-American Crime Story

- Homeland

-Prison Break

-24

-Bones

-Empire

-The Shield

-Fargo

-Louie

-Hijos de la Anarquía



Certámenes:

-Miss Universo



Canales que ya tenía Disney:



-ABC (Estados Unidos)

-ESPN

-A+E (50%)

-Vice Media (30%)

-Disney Channel



Fuente: La Nación-Argentina /GDA