Pink entre estrellas que cantarán la semana del Super Bowl

Pink se unió a la lista de estrellas que actuarán en Minneapolis durante la semana del Super Bowl.



La cantante actuará el viernes 2 de febrero en Nomadic Live!, en el restaurado edificio del Minneapolis Armory.



Imagine Dragons encabezará el EA Sports Bowl el jueves 1 de febrero en el Armory y Jennifer López actuará en el mismo edificio cerca del estadio U.S. Bank el sábado 3.



La semana del Super Bowl estará llena de entretenimiento. Entre los artistas que actuarán en distintos recintos están The Chainsmokers, Florida Georgia Line y the Dave Matthews Band. Una serie de 10 días de conciertos gratuitos incluye una "noche de Prince" y artistas locales como Soul Asylum y Mint Condition.



Gwen Stefani cerrará la semana el domingo 4 de febrero en el Club Nomadic en el Casino y Hotel Mystic Lake.