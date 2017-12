Las novedades de Netflix para enero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Estrenos de series y nuevas temporadas de las producciones del mismo género que ya han cobrado popularidad, así como de películas y documentales, es lo que ofrecerá a sus usuarios en enero próximo la plataforma de entretenimiento por internet Netflix en Latinoamérica.



Entre las nuevas producciones figuran “Weeds”, que el día 1 pondrá a disposición de los usuarios sus temporadas de la uno a la ocho; “Devilman Crybaby” y “Comedians in cars getting coffee collections”, ambas el 5 de enero; “Tiempos de guerra”, el día 18; y “Black lightning”, el día 23.



Los más pequeños podrán apreciar en la programación kids la primera temporada de “Trolls: ¡No pierdas el ritmo!”, y “Llama llama”, el 19 y el 26, respectivamente.



Mientras que “Lovesick” estrenará su temporada tres el primer día de 2018; la etapa dos de “Sin senos sí hay paraíso” será el día 10; “Disjointed” contará con la parte dos el día 12; y “El misterio del tiempo” pasará su temporada tres a partir del 18 de enero.



Un día después se podrá disfrutar la temporada cuatro de “Grace and Frankie”, y la dos de “Van Helsing”; así como la temporada seis de “Las aventuras del gato con botas”, para los niños. El mes cerrará con la temporada cuatro de “Black sails”, se informó en un comunicado.



En tanto, las películas que se estrenarán el primer día del año son: “The Stanford prisión experiment”, “Abzurdah”, “El abuelo sin vergüenza .5”, “Conexión amor” y “El incidente”; y para el 2 de enero liberarán “Mustang island”.



El resto del mes se estrenarán: “Puertas abiertas”, “El rey de la polca”, “Un gesto fútil y estúpido”, “Whiplash: música y obsesión” y “Las sufragistas”.



A su vez, llegarán a la plataforma los documentales o especiales: “Él me nombró Malala”, “Rotten”, “Alejandro Riaño: Especial de stand up”, “Tom segura: Disgraceful”, “Arango y Sanint: Ríase el show” y “Ricardo Quevedo: Hay gente así”.



Fuente: Notimex