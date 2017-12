Teodoro Bello se queja del poco respeto a los autores de canciones

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hay artistas conocidos internacionalmente por las canciones que cantan y por la forma en la que las cantan, pero también es una realidad que muchas de esas canciones que les adjudicamos como público, no fueron escritas por ellos sino por autores que son poco nombrados durante los conciertos y entrevistas.



Teodoro Bello, autor de canciones como El Molino, grabada recientemente por Julión, así como varios temas que han popularizado Los Tigres del Norte, considera que hay poco respeto por los autores.



“Yo pienso que en gran parte del mundo existe la falta de cultura, respeto al autor, yo por ejemplo al que tú me traigas a alguien que venga y que me diga cien autores y no saben aunque estamos registrados más de 30 mil compositores, es una crueldad hacia el talento de la música porque las personas siempre se fijan en el intérprete y se fijan muy poco en el autor mientras que son los hacedores de la materia prima".



El autor de La Reina del Sur y En la mesa del rincón platicó que actualmente está en proceso una canción sobre un procurador, pues él no tiene problema de escribir sobre el amor o sobre lo que ve. Al preguntarle si en algún momento ha sentido miedo de hacer canciones relacionadas al gobierno y si le ha tocado censura en algún momento, respondió:



“El gobierno sabe bien que tiene una colota que le pisen muy cabrona y te puedo decir de cuatro, cinco sexenios atrás que todos tienen algo que ver en esos problemas, no tienen por qué decir algo, tenemos derecho de la libertad de expresión”.