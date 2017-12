Harvey Weinstein responde a acusaciones de Salma Hayek; son inexactas, dice

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Luego de que la aclamada actriz mexicana Salma Hayek rompiera el silencio y confesara haber sido una de las víctimas del productor de Hollywood Harvey Weinstein, el propio acusado salió a criticar las declaraciones de la nominada al Óscar.



Todas las acusaciones de contenido sexual, tal y como las presenta Salma, son inexactas, y otras personas que fueron testigo de los hechos los entendieron de manera diferente", señaló un vocero del denostado empresario en un comunicado que publicó la revista People.



La actriz, de 51 años, relata en el artículo titulado "Harvey Weinstein es también mi monstruo" el infierno que sufrió durante todo el proceso de producción, rodaje y distribución del biopic "Frida" (2002), centrado en la artista mexicana Frida Kahlo, desde que el magnate entró a formar parte del proyecto.



Según sostiene, Weinstein intentó forzarla a ducharse con él o verla ducharse, a que el productor le diera un masaje o a que le practicara sexo oral. Ante sus repetidas negativas, éste reaccionaba con "ataques de furia" y llegó a amenazarla con matarla.



La presión era tal que finalmente Hayek accedió a filmar una escena con un desnudo frontal junto a otra mujer, lo que debido a los antecedentes le produjo una "crisis nerviosa". Sin embargo, según el vocero del productor, éste "no recuerda" tales presiones y niega que la escena de sexo lésbico fuera gratuita.



No obstante, el magnate sí reconoce "fricciones creativas, como en la mayoría de proyectos colaborativos", y haber tenido un "comportamiento grosero" tras una proyección de la película debido al montaje, por lo que afirma que incidió con "mano firme" en el montaje definitivo.



En su artículo, Hayek lo acusaba sin embargo de intentar boicotear el filme al negarse a estrenarlo en cines porque no lo consideraba suficientemente bueno. "Frida" acabó estrenándose y se llevó dos de los seis Óscar a los que fue nominada.



Fuente: GDA/El Mercurio/Chile