Cuarón y Banderas expresan apoyo a Salma Hayek por caso Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muy valiente y necesario artículo @salmahayek . Te admiro mucho. Very brave and important article @salmahayek . All my admiration. https://t.co/3wYCP5b3UZ — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 14 de diciembre de 2017

Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey #Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. pic.twitter.com/GZJsgxYGRE — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 14 de diciembre de 2017

Luego de que Salma Hayek revelara que también sufrió acoso sexual del productor estadounidense Harvey Weinstein, famosos como Alfonso Cuarón y Antonio Banderas, externaron a través de un mensaje en sus redes sociales, su respaldo a la actriz."Muy valiente y necesario artículo @salmahayek . Te admiro mucho", se lee en el comentario del cineasta Cuarón.Antonio Banderas dijo estar sorprendido y triste por las declaraciones de Hayek, sin embargo, le da crédito total a sus palabras."Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey #Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras".A través de un artículo publicado en The New York Times, Salma reconoce que Weinstein también "fue mi monstruo", y explica su experiencia con él durante el rodaje de Frida.Fue durante el año 2000 cuando la mexicana se embarcó en esta aventura de la mano de Miramax y The Weinstein Company.Una gran oportunidad para este "sueño" de Salma que se convirtió rápidamente en una pesadilla."Poco sabía que sería mi turno de decir que no. No a abrir la puerta durante la noche, hotel tras hotel, localización tras localización, incluso cuando estaba rodando una película donde él no estaba involucrado. No a darme una ducha con él. No a dejar que me mirase mientras me duchaba. No a que me diese un masaje. No a que una amiga suya me diese un masaje desnuda. No a tener sexo oral. No a estar desnuda junto a otra mujer. No, no, no, no, no...", escribe la actriz.El productor, quien suma más de un centenar de acusaciones de acoso y abuso sexual, respondió a la actriz que las acusaciones "son inexactas".