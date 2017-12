"Los Simpson" vaticinaron que Disney compraría a Fox hace 19 años

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Disney dueño de 20th Century Fox y Los Simpsons; ahora un teaser trailer de la proxima pelicula de Frozen pic.twitter.com/R9KMGNbGM4 — Mauhh (@stonetrupper) 14 de diciembre de 2017

Los Simpsons lo hicieron otra vez... pic.twitter.com/l9ttS4awY5 — Joselo Hualca (@joselohualca) 14 de diciembre de 2017

Disney compra Fox y los Simpsons lo han vuelto a predecir. pic.twitter.com/jvrYIDVva9 — Hysterial (@kmilomed) 14 de diciembre de 2017

Y bue, si los simpsons confirman que Matt Groening es Marty McFly con la compra de Disney... pic.twitter.com/fICsXncabG — Y Paf! (@Ex_Pedrunkd) 14 de diciembre de 2017

Disney se hace con la Fox, recupera a Deadpool, X-men y 4 Fantasticos.

Se hace con los derechos de las antiguas Star Wars y hasta de los Simpsons. #MickeyVaSobrado #Disneydominaraelmundo pic.twitter.com/nx5dBV13vI — Marco Garcia (@marcogarcia89) 14 de diciembre de 2017

Luego de anunciarse el acuerdo por el que Disney compra la división de películas y televisión de Fox, usuarios de redes sociales recordaron cuando la serie de "Los Simpson" "predijo" que dicho acuerdo se llevaría a cabo.En un capitulo de 1998, se ve una imagen en donde aparece el logo de la 21th Century Fox y se puede leer que los estudios son "una división de Walt Disnet Co."El capítulo titulado "When You Dish Upon A Star", pertenece a la décima temporada de la serie y en él aparecen los actores Alec Baldwin y Kim Basinger.El episodio se transmitió el 8 de noviembre de 1998, hace 19 años.Este jueves se anunció que Walt Disney Co. acordó la compra de los activos internacionales de películas y televisión de Twenty-First Century Fox Inc., propiedad de Rupert Murdoch, por 52 mil 400 millones de dólares.