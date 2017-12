Anuncian el Pa'l Norte 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

Uno de los festivales más esperados en el País es el Pa’l Norte y ayer dio a conocer su line up oficial para su edición 7.



Muse, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Justice, Zoé y Bunbury son algunos de los artistas confirmados para el evento que se realizará el próximo 20 y 21 de abril, el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.



El 2018 Pal’Norte también sorprenderá con siete escenarios y una extensión de terreno abarcando lo que supera todas las expectativas y sus propios récords de años anteriores.



Este festival se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes de la música, puesto que engloba todos los géneros musicales, además de ofrecer bandas internacionales que se mezclan con la escena local de una manera excepcional.



También se contará con grupos como Los Auténticos Decadentes, Molotov, Fobia y Natalia Lafourcade, entre otros.



Una de las atracciones más gustadas por el público son los artistas sorpresa, que hacen su aparición cuando menos se lo esperan y son quienes menos se imagina, como Bronco, The Village People y hasta Magneto.



En sus ediciones anteriores, el Pa’l Norte ha tenido en sus escenarios a bandas como a The Killers, 311, The Offspring por un lado y por otro, a Caifanes, Maná, Calle 13, entre otros.



La venta de los abonos Fase Uno se pueden adquirir a partir del viernes 15 de diciembre a las 11:00 horas a través del sistema Ticketmaster.



Line Up

Muse

Queens Of The Stone Age

Zoé

Bunbury

Justice

Franz Ferdinand

Richard Ashcorft

Molotov

Los Auténticos Decadentes

Fobia

Panteón Rococó

Natalia Lafourcade

Morat

Band Of Horses

Don Diablo

Cheat Codes

Farruko

DLD

Enjambre

Sebastián Yarta

División Minúscula