¡Vámonos Pal'Norte!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

México está listo para rugir este 2018 con lo mejor de la música de la séptima edición del festival Tecate Pal’Norte que se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.



Fue ayer 13 de diciembre que se dio a conocer el lineup de este año, en el que grupos y solistas como Muse, Queens of the Stone, Zoé, Bunbury, Justice, Franz Ferdinand, Molotov, Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Morat, Sebastián Yarta, Natalia Lafourcade y Farruko serán los encargados de musicalizar uno de los eventos más esperados del 2018.



Tecate Pal’Norte es un festival masivo de música y arte que se realiza anualmente desde el 2012 en Monterrey, Nuevo León, donde se reúnen talentos de diferentes nacionalidades, principalmente Latinoamérica. En ediciones anteriores, se presentaron bandas y cantantes como Snoop Dog, The Killers, Maná, La Ley, Panda, Jumbo, Juanes, Tigres del Norte, Plastilina Mosh, y más.



Listos para rugir en el 2018



La banda británica de rock, Muse, encabezan el Tecate Pal’Norte 2018. La agrupación integrada por Mat Bellamy, Dominic Howard y Christopher Wolstenholme regresan a México para cantar en vivo algunos de sus éxitos como "Uprising", "Madness", "Starlight", "Hysteria" y más.



Los estadounidenses de Queens of the Stone Age también estarán presentes en Monterrey, pues los cuatro veces nominados al Grammy elevarán la adrenalina de su música rock con temas como "No one knows", "Go with the flow", "Little sister" y "sick, sick, sick".



La gira musical de Enrique Bunbury, conocido por liderar la banda de rock Héroes del Silencio, iniciará en abrir con una parada en el Tecate Pal’Norte, donde sencillos como "Aunque no sea conmigo", "Y al final" y "Ven y camina conmigo" podrían ser parte del repertorio musical.



Otras agrupaciones conocidas por el público como Molotov, Fobia, Panteón Roccoco, Natalia Lafourcade, Los Auténticos Decadentes y muchos más se encargarán de brindar dos días enteros de intensidad musical para superar el éxito del festival del año pasado que agotó entradas en todas sus localidades.



Los boletos estarán a la venta a través de www.ticketmaster.com.mx a partir de mañana 15 de diciembre y en las taquillas del Auditorio Citibanamex dónde se podrán comprar sin cargo por servicio.