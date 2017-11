Masajista acusa a John Travolta de acoso sexual: Me sentí violado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el informe policial redactado del año 2000, se detalla el comportamiento del actor con el joven en un spa en California



Harvey Weinstein era solo la punta del iceberg. Bajo los abusos del ex reputado productor de Hollywood, se escondía toda una cultura de malas prácticas sexuales, que normalizaron durante largos años el acoso y el abuso sexual, la violación e incluso la pedofilia dentro de las altas esferas del mundo del espectáculo.



Hasta el momento estrellas como Kevin Spacey, Charlie Sheen y Ed Westwick han sido acusados y la oleada de denuncias parece nunca terminar. John Travolta es la nueva estrella que se suma a la lista de los acusados por abuso sexual.



Un informe policial redactado en 2000 fue rescatado por el medio Radar Online. En el documento, se acusa a la estrella de cintas como "Grease brillantina" (1978) y "Pulp Fiction" (1994) de abusar de un joven de 21 años. El hecho habría ocurrido en el Hotel La Quinta en Palm Springs, en California.



El actor acudió al spa, que cerró especialmente para recibir la visita de la estrella de cine, quien quería realizarse un masaje corporal profundo. "(El denunciante) Le preguntó a Travolta en qué área del cuerpo quería que se concentrara el masaje y Travolta respondió las nalgas", dice el informe policial, armado por el agente Mark Peters.



Tras finalizar el tratamiento, el masajista acusa que el actor le dijo "que era muy atractivo y que lo había excitado", armación a la cual le siguió la petición de acompañarlo al sauna "para no estar solo". Una vez en la cámara de calor, Travolta habría metido sus manos por debajo de la toalla y frotado la parte interna del muslo del masajista.



"Comenzó a frotar las nalgas desnudas del masajista, así como el surco entre ellas", dice el informe. El trabajador dice haberse sentido incómodo y comenzado a guardar sus cosas para retirarse, ante lo cual Travolta le ofreció "enjabonarle la espalda", a lo que se negó rotundamente. Antes de irse, Travolta le preguntó "si le gustaba el sexo entre hombres" y que de ser así "le contara cómo le gustaba para poder fantasear".



Traumatizado, el masajista informó el incidente al Departamento del Sheriff de Palm Springs, desde la cual se envió un ocial al spa. Según el informe, el hombre "se sintió violado", sin embargo se cerró el caso porque "ninguno de los actos o declaraciones podían corroborarse".



Travolta está casado desde hace más de dos décadas con Kelly Preston y no es la primera ocasión que se le vincula con servicios de masajes, pues hace algunos años varios hombres dijeron que al dar un servicio al actor éste quiso que la actividad se tornara sexual.