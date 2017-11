Jason Aldean espera sanación tras tiroteo en Las Vegas

NASHVILLE, Tennessee(AP )

El astro country Jason Aldean dijo, en su primera entrevista desde el tiroteo masivo de Las Vegas, que espera que la sanación pueda comenzar para aquellos afectados por el tiroteo ocurrido durante su presentación en un festival de música.



Aldean, en entrevista con el programa "Today" de NBC, se encontraba en el escenario cuando un hombre armado comenzó a disparar contra la multitud en el Festival Route 91 Harvest. Dijo que en un principio pensó que una bocina había explotado cuando escuchó un chispazo en sus monitores. El tiroteo continuó y volteó a un lado del escenario para entender qué era lo que estaba sucediendo.



“Cuando voltee mi guitarrista había corrido detrás de mí y me decía que me moviera, como diciendo ‘vamos’”, dijo Aldean. “Y mi guardia estaba corriendo en el escenario diciéndome que corriera”.



Cincuenta y ocho personas murieron y cientos más resultaron heridas en el tiroteo más letal en la historia reciente de Estados Unidos, perpetrado por Stephen Paddock desde el piso 32 de un hotel y casino. Se enviaron cuadrillas especializadas con explosivos que irrumpieron en la habitación en la que se encontraba, pero para entonces Paddock ya se había quitado la vida.



“Todos estaban corriendo, no sabía lo que estaba pasando”, dijo Aldean. “Estábamos en pánico, esa probablemente es la mejor manera de describirlo”.



El astro country canceló algunas de sus fechas de gira, pero regresó a los escenarios unas dos semanas después del tiroteo.



"Honestamente estar de regreso en el escenario quizá nos ayudó más que cualquier otra cosa”, dijo.



Aldean no habló sobre las políticas de armas en Estados Unidos durante su entrevista.



"Al final de cuentas todos estamos juntos en esto”, dijo. "Pasamos tanto tiempo discutiendo unos con otros y no suficiente tiempo trabajando en el asunto que es realmente el problema”.



Aldean estuvo acompañado en la entrevista por otros astros country, Dierks Bentley y Lady Antbellum. Todos se encontraban en Nashville, Tennessee, el domingo para recaudar fondos para las víctimas del tiroteo y de los huracanes que afectaron recientemente a Estados Unidos. El concierto benéfico Country Rising, que también incluyó presentaciones de George Strait y Chris Stapleton, recaudó más de 4 millones de dólares para estas causas.



“Simplemente espero que todos puedan empezar a sanar”, dijo Aldean. "Algunas de estas cosas nunca se pueden superar. Espero que mejore para todos a medida que pasa el tiempo”.