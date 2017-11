Hemorragia detiene la gira de Shakira

TIJUANA, Baja California(GH)

Shakira tiene hemorragia en una de sus cuerdas vocales, lo que sigue impidiendo el arranque de su gira “Dorado”, la cual ha pospuesto hasta el 2018.



En mensaje en su cuenta de Facebook, la barranquillera destacó que a finales de octubre tuvo una ronquera inusual que le impedía cantar, detectándole una hemorragia en su cuerda vocal derecha.



“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia”, destacó.



Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y su pesadilla continúa, actualmente se encuentra en una batalla muy dura para su recuperación.



Si todo marcha bien será hasta el 9 de enero en Miami, Florida donde de inicio su tour de conciertos con el que llegará el 9 de febrero al Valley View Casino Center en San Diego.