Superan prueba 3 de BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Los participantes de Baja California siguen pisando fuerte el escenario de "La voz... México", este domingo quedó demostrado con la actuación de Julio, Hugo y Alex, al avanzar a la siguiente etapa del programa.



Tres exponentes demostraron su temple, su talento y carisma para conquistar el voto de su coaches, quienes disfrutaron de su actuación.



"Estoy contento con todos los consejos que me da Maluma, he tenido la oportunidad de estar con él como cuatro o cinco veces, y me ha dicho que no quite el dedo del reglón, que siga en el reguetón", explicó Hugo Márquez, originario de Mexicali.



El cantante de 22 años, de música urbana, tiene confianza de seguir adelante en "La voz...", para lograrlo está estudiando vocalización con un maestro que le puso la producción.



"Puedo cantar otros géneros, pero lo mío es el reguetón, cuando estaba en Mexicali, hice cosas con un grupo norteño, pero de un año para acá, incursioné en el reguetón y creo que ahí me voy a quedar", explicó.



ARRIBA TIJUANA



Mientras tanto, el tijuanense Julio Adame sigue mostrando su valentía que dejó ver desde su primera aparición en las Audiciones y ahora en las Batallas demostró su grandeza como intérprete.



"Quiero ser un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad, en mi caso, con los problemas de mis limitaciones físicas, he podido salir adelante, ahora imagínate aquellas personas que están bien, a todos ellos quiero decirles que no se rindan", compartió Julio a través de la lí- nea telefónica.



El cantante avanzó a la siguiente etapa en "La voz... México", después de superar en las Batallas a Diego Medel, un duelo que conmovió a los jueces por la intensidad de la interpretación.

"Mucha gente me ha dicho que ha llorado durante mi participación, pero ese no es el mensaje que pretendo dar, sino más bien trasmitir un mensaje con mi voz de que todo se puede", mencionó.



PISANDO FUERTE ENSENADA



Ensenada sigue firme en el programa con la representación de Alex Rodríguez, un intérprete a quien ya han apodado como "Chiquito pero picoso", que este domingo salió airoso de su batalla frente a Héctor.



"Fue una batalla muy difícil porque Héctor tiene 'tablas' en la música y yo vengo de la nada, pero me esforcé y eso creo que lo vio mi coach para seguir adelante", compartió en entrevista.



"He recibido muchos mensajes en las redes sociales de Ensenada, Mexicali, Tijuana, y Tecate, y se los agradezco muchísimo, a todos no los he podido responder, pero gracias por estar conmigo en este gran sueño", mencionó.



Alex, al igual que Hugo, es parte del equipo de Maluma, por lo que no se descartaría un enfrentamiento entre ellos en algún momento del programa.



"Estoy abierto a todas las oportunidades, y si hay que cantar reguetón con Hugo, pues adelante, lo vería como un gran aprendizaje, aunque no me gustaría porque Hugo es de Mexicali, de mi Estado", indicó.