Harvey Weinstein habla por primera vez tras escándalo sexual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A poco más de una semana del polémico reportaje de The New York Times, el productor Harvey Weinstein realizó sus primeras declaraciones sobre los casos de hostigamiento sexual que se le acusan haber realizado por más de 30 años.



El empresario cinematográfico dijo a Page Six estar "profundamente devastado" luego de su esposa y co fundadora de la casa de modas Marchesa, Georgina Chapman, lo abandonara, al igual que sus hijos.



"No quiero que ella o mis niños salgan más heridos de lo que ya están", señaló Weinstein al medio. El magnate fue acusado de acoso sexual e incluso de violación, según contó esta semana la actriz de "Charmed" Rose McGowan.



The New Yorker, además, reveló que el otrora líder de Miramax invitó a la actriz Asia Argento a una esta en un hotel francés cuando ésta tenía 21 años, pero al llegar al lugar se encontró con Weinstein en bata y exigiéndole un masaje.



Intérpretes como Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angeline Jolie, Cara Delevingne, entre otras, conrmaron haber recibido propuestas indecentes del productor en algún momento de sus carreras.