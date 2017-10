McGowan emerge como voz poderosa en la saga de Weinstein

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

En una cadena de tuits y con el "Ejército Rose" apoyándola, Rose McGowan ha emergido como una especie de vengadora denunciante en la saga de Harvey Weinstein, lo que ha dejado un camino accidentado para ella en las redes sociales



Después de mencionar en varias ocasiones que tuvo un incidente con Weinstein, el jueves finalmente McGowan lo dijo de forma directa: "HW me violó", escribió la actriz, en aparente referencia al fundador de The Weinstein Co. La representante de Weinstein Sallie Hofmeister respondió que "cualquier acusación de contactos no consensuales es indiscutiblemente negada por el señor Weinstein".



La revista Hollywood Reporter dijo que McGowan confirmó que se refería a Weinstein, su representante no respondió cuando se le solicitaron comentarios al respecto.



La acusación de McGowan es el más reciente acontecimiento en el escándalo que ha envuelto rápidamente al productor.



El jueves detectives de Nueva York y Londres dijeron que revisarán acusaciones contra Weinstein por posibles abusos sexuales ahora que más de 30 mujeres lo han acusado de tener una conducta inapropiada. Hachette Book Group, una de las principales editoriales del país, anunció que cerró su sello Weinstein Books.



Pero hasta ahora ha sido McGowan quien ha hablado más fuerte, incluso a pesar de que esto le costó estar medio día suspendida en Twitter.



McGowan dijo el año pasado que había sido violada por “un directivo de estudio”. El artículo del New Yorker publicado el martes reportó que Weinstein supuestamente había abusado sexualmente de tres mujeres, una de las cuales permaneció en anonimato. Días antes el New York Times reportó que Weinstein pagó 100 mil dólares a McGowan en 1997 como parte de un acuerdo legal después de un incidente en una habitación de hotel durante el Festival de Cine de Sundance en Utah.



El acuerdo incluía clausulas sobre no hablar del caso en el futuro, pero McGowan se ha negado cada vez más a callarse. “Está encendido”, tuiteó McGowan antes de comenzar una cadena de tuits destinados al director de Amazon Jeff Bezos.



“Le dije al jefe de tu estudio que HW me había violado", dijo McGowan en los tuits para Bezos. "Lo dije una y otra vez, me contestó que no había pruebas. Le dije que yo era la prueba”.



Se enviaron mensajes a Amazon sin obtener respuesta.



Las autoridades también buscan evidencias contra Weinstein, quien en un video publicado por el sitio de celebridades TMZ apareció el miércoles fuera de su casa en Los Angeles diciéndole a unos paparazzi “no estoy bien” y “necesito ayuda”.



El vocero del Departamento de Nueva York Peter Donald dijo el jueves que los investigadores revisan los archivos de la policía para ver si alguien más ha reportado ser abusado o acosado por Weinstein.



Hasta ahora no se han encontrado denuncias, dijo, fuera de un caso bastante conocido que llevó a una investigación en 2015, las autoridades han pedido que cualquier persona con información sobre Weinstein se ponga en contacto con el departamento.



La policía de Londres también revisaba una denuncia que recibió de las autoridades de Merseyside, en el noroeste de Inglaterra, reportaron medios británicos el jueves. La policía de Merseyside dijo que la denuncia había sido hecha un día antes e implicaba “un presunto abuso sexual cometido en la zona de Londres en la década de 1980".



Unas 30 mujeres como las actrices Angelina Jolie, Ashley Judd y Gwyneth Paltrow han hablado recientemente para decir que Weinstein las acosó o abusó sexualmente de ellas. Weinstein fue despedido el domingo de The Weinstein Co., el estudio que cofundó con su hermano.



Algunas de las acusaciones implicaban incidentes en hoteles en Beverly Hills, pero la policía local no respondió a las llamadas que le hizo para saber si están investigando algún posible delito. El Departamento de Policía de Los Angeles no tiene investigaciones abiertas.



Los detectives que trabajan en la unidad especial para víctimas de la policía de Nueva York recibieron la instrucción de identificar y hablar con posibles víctimas, incluyendo las mujeres que declararon sobre sus encuentros con Weinstein en el artículo del New Yorker, de acuerdo con un funcionario al tanto de la investigación que habló con The Associated Press bajo condición de permanecer en anonimato.



La policía del condado de Summit, que comparte un sistema de archivos con la policía de Park City, dijo que no tenía reportes o llamadas que involucraran a Weinstein o McGowan en los últimos 30 años, dijo el vocero Andrew Wright.



En el artículo del New Yorker, la ex actriz Lucia Evans, dijo que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en 2004 cuando ella estudiaba en la universidad. Una segunda mujer, la actriz y cineasta Asia Argento, dijo a la revista que Weinstein le hizo sexo oral a la fuerza en 1997 en un hotel en Francia.



De acuerdo con la ley de Nueva York hacer que alguien tenga sexo oral usando amenazas o la fuerza es un delito grave. No hay un límite para presentar cargos por ese tipo de ofensa.



El jueves por la noche Amazon Studios anunció que su jefe Roy Price había sido puesto en licencia después de que una productora detallara las insinuaciones que le hizo después de un evento de 2015 en la Comic-Con en San Diego.



Isa Hackett, hija del autor Philip K. Dick y productora de la serie de Amazon "Man in the High Castle", dijo a The Hollywood Reporter que Price no dejaba de hacer comentarios sexuales sobre ella durante la noche.



Agregó que se quejó ante los ejecutivos de Amazon quienes iniciaron una investigación pero nunca le informaron de los resultados. Ella dijo al Reporter nunca vio a Price otra vez en algún evento de Amazon para promover el programa o en alguna otra serie basada en el trabajo de su padre.



Horas antes la rama este del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se comprometió a emprender acciones para prevenir otros abusos y señaló que “el acoso y abuso sexual han suido por mucho tiempo el sello distintivo de la industria del entretenimiento”.