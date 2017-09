Belinda se defiende de Criss Angel y habla sobre Maluma

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante Belinda respondió a la reciente polémica en que se vio envuelta por el fin de su relación con Criss Angel y también habló del intérprete colombiano Maluma.



Hace unos días, Criss Angel publicó un mensaje que parecía llevar dedicatoria a Belinda y la llamó "maestra del engaño".



Aunque Belinda había dicho que no respondería pues es una dama, platicó con la revista "Vanity Fair" y mencionó:



"Criss Angel es el maestro del engaño, no yo".



A la cantante también le preguntaron sobre Maluma, quien le dedicó un mensaje en Twitter.



Sobre el intérprete de "Felices los 4" dijo:



"Maluma no me emociona".



En una avance que dio a conocer la revista, también se indica que Belinda comentó que es gran amiga de Jared Leto y que está acostumbrada a que la busquen muchos pretendientes cuando está soltera.



Uno de los hombres que mostró gran interés en la cantante fue el clavadista Rommel Pacheco, pero de él, Criss Angel dijo que ojalá tenga dinero y un detector de mentiras.