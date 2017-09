Fergie y Josh Duhamel se separan tras 8 años de matrimonio

NUEVA YORK, EU(AP )

Fergie y Josh Duhamel ponen fin a su matrimonio después de ocho años.



La cantante y el actor confirmaron el jueves que decidieron separarse este año, pero mantuvieron la noticia en secreto para darle a su familia "la mejor oportunidad para ajustarse".



Fergie y Duhamel tienen un hijo, Axl, quien nació en el 2013. Ambos dijeron en un comunicado que permanecerán unidos en su apoyo mutuo y el de su familia.



Fergie es integrante del grupo musical Black Eyed Peas. En el 2006 debutó como solista con el álbum "The Dutchess", y lanzará "Double Dutchess" a finales de mes.



Duhamel ha aparecido en series de TV que incluyen "All My Children" de ABC y en películas como "Transformers".



La separación fue inicialmente reportada por la revista People.