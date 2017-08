Joe Bologna, actor de "Mi año favorito", muere a los 82 años

LOS ANGELES(AP )

Joe Bologna, actor, director y guionista conocido por su papel en la película de comedia de 1982 "My Favorite Year" (“Mi año favorito”), falleció. Tenía 82 años.



Bologna murió en el área de Los Ángeles tras haber luchador por tres años con un cáncer de páncreas, dijo su manager, Matt Sherman, a The Associated Press.



Estaba casado con la actriz Renee Taylor, quien le acreditó a los médicos el haber prolongado su vida para que pudiera recibir un premio a la trayectoria en febrero.



"Tuvo una vida hermosa", dijo Taylor en un comunicado.