Detienen rodaje de "The Walking Dead" tras muerte de doble

(GH)

John Bernecker, de 33 años, murió cerca de las 18:30 horas del miércoles en un hospital de Atlanta tras caer en el set de la serie en Senoia, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sur de Atlanta, dijo el viernes el forense del condado de Coweta Richard Hawk.Bernecker murió por un traumatismo y su fallecimiento es considerado accidental, dijo Hawk."The Walking Dead", la sangrienta serie de AMC basada en el cómic sobre un grupo de personas que busca sobrevivir al apocalipsis zombi, se encuentra en el rodaje de su octava temporada.Se intentó establecer comunicación con representantes de AMC sin recibir respuesta el viernes.La Administración de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Trabajo comenzó una investigación sobre el caso, dijo el viernes el vocero Michael D'Aquino a través de un correo electrónico.La muerte de Bernecker es la primera en una producción de cine o televisión en Estados Unidos desde que un técnico de audio del programa "Cops" murió durante un tiroteo en Omaha, Nebraska, en agosto de 2014, cuando el camarógrafo Bryce Dion, de 38 años, murió en medio de un intento de robo en un restaurante de comida rápida por una bala perdida de un policía.Ese mismo año, en febrero de 2014, Sarah Jones de 27 años, murió cuando un tren arrolló a un equipo de filmación que rodaba "Midnight Rider", una película sobre el cantante Gregg Allman.El accidente ocurrió en un puente ferroviario de Georgia donde el equipo filmaba al actor William Hurt en una cama de hospital a pesar de que el propietario de la compañía ferroviaria CSX Transportation había negado los permisos a los gerentes de producción.Una demanda presentada por los padres de Jones, quienes viven en Columbia, Carolina del Sur, está en proceso en la corte estatal en el condado de Chatham en Savannah.Afirma que CSX tiene la misma responsabilidad que los gerentes de producción que nunca le dijeron a Jones y a otros miembros de la producción que no tenían autorización para estar en ese lugar. Afirman que el tren debió tomar precauciones y reducir la velocidad antes del choque.Los abogados de CSX han dicho que la evidencia de que CSX no siguió las políticas internas de la empresa no comprueba que la empresa fue negligente. Insisten que la culpa recae únicamente en los productores de "Midnight Rider".El director Randall Miller pasó un año en prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario y allanamiento, la película nunca logró completarse.