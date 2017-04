Comparte Zuria Vega foto amamantando

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz de televisión Zuria Vega compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que dejó encantados a sus seguidores pues en ella aparece la intérprete amamantando a la pequeña Lúa.



Zuria acompañó la imagen con la leyenda: "¡Que viva la lactancia materna!" e inmediatamente recibió el apoyo de sus seguidores, quienes hablaron de la belleza de la actriz, de la bebé y de la imagen en sí.



La imagen, donde la actriz porta una playera blanca con la sonrisa de un gato y la pequeña Lúa porta un mameluco con rayas blancas y azules, cuenta con más de 91 mil me gusta y centenas de comentarios.



Al menos la actriz no se separará de su pequeña durante las grabaciones de la telenovela “Mi marido” tiene familia, pues su bebé y su marido, Alberto Guerra, la podrán acompañar a las locaciones.



"Estoy feliz pero sobre todo me llena de gusto poder llevar a mi hija, gracias a que este trabajo es flexible, porque hay madres que por sus horarios de oficina no pueden", dijo Zuria Vega.



La pequeña Lúa vio por primera vez la luz en enero y coincidió con el cumpleaños número 28 de la actriz.