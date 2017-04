Camila Sodi manda mensaje; aclara que no es para "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Camila Sodi compartió una fotografía en Instagram con un peculiar mensaje, pero advirtió que no era para el "Chicharito" ni para nadie en específico.En la fotografía aparece la actriz con una camiseta que dice: "Te amaba y me ching…", acompañado de una imagen en la que el dedo medio está levantado."No es para nadie, no vayan a inventar historias. Es un chiste entre hermanas inocente y casual", aclaró en su publicación.Recientemente, la actriz dijo en una entrevista a "Vanity Fair" que su romance no pudo continuar a causa de los medios de comunicación y que hubo mucho escarnio.“Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa fea que no tenía que ver con nosotros”.“Se inventaron todo un rollo, que si estaba todavía con la ex y que entonces los separé yo, toda una cosa que ni era verdad ni venía al caso”, agregó la ex esposa del actor Diego Luna.