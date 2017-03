Warner Bros. desarrolla plan para relanzar la saga Matrix

(GH)

Todavía no está claro qué forma tendrá el proyecto, pero fuentes reportaron a The Hollywood Reporter que Warner Bros está en las primeras etapas de desarrollar un relanzamiento de The Matrix, la icónica película de ciencia ficción de 1999 que es considerada una de las películas más originales en la historia cinematográfica; se mantienen conversaciones con Zak Penn para escribir un tratamiento.Fuentes declaran que hay potencial interés en Michael B. Jordan como protagonista, pero hay mucho por hacer antes de que el proyecto esté listo.Los hermanos Wachowski, quienes escribieron y dirigieron el filme original y sus dos secuelas, no están involucrados y su compromiso con una nueva versión no ha sido determinado. Ciertamente, Warner querría que los dos cineastas dieran como mínimo una bendición al proyecto naciente. El estudio no tiene comentarios al respecto.“The Matrix” fue lanzada en un período silencioso del calendario de lanzamientos en 1999, el 31 de marzo, Warner Bros. no ha superado las expectativas de una película de acción con semejante manga e influencias del cómic. La historia y los efectos especiales (incluyendo el efecto "bullet time" de cámara lenta, que decenas de imitadores utilizaron en los años siguientes) convirtieron a la película en la más taquillera de ese año en todo el mundo y ganadora de cuatro premios Óscar.Las secuelas Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, no fueron tan bien recibidas, pero el acuerdo de Reeves para esas películas lo convirtió en uno de los actores más ricos de Hollywood.Reeves dijo que estaría abierto a regresar para otra entrega de la franquicia si los Wachowskis estaban involucrados. "Tendrían que escribirlo y dirigirlo, y entonces veríamos qué es la historia, pero sí, no lo sé, eso sería extraño, pero ¿por qué no?", declaró a Yahoo Movies. Warner buscará otro lugar para atraer a un director y estrella de la lista.