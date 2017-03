Retumba la fiesta en Héctor Espino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Parejas recostadas en el pasto, amigos que bailan y despeinan su cabello, las manos al aire y coros de un público mayor a 1200 personas fue lo que se vivió en el Primer Festival Sonoro 2017 el pasado sábado 11 de marzo dentro del Estadio Héctor Espino, donde La Coyota, Su Majestad Imperial Silverio, Nortec Collective y más fueron quienes pusieron el ritmo y la adrenalina de la noche.



"No venimos muy seguido, pero siempre que venimos se pone muy bien. Somos norteños y nos sentimos como en casa. Estamos contentos de haber participado en este evento y es un festival que tiene mucho valor porque casi no hay este tipo de espectáculos en la ciudad y se hace con mucho sacrificio", dijo Ramón Amezcua "Bostich", de Nortec Collective a EL IMPARCIAL.



"La música no tiene barreras, no tiene géneros, se puede decir que es mundial porque todos estamos abiertos a todos. Puede gustarte la música electrónica y también que te guste el rock. Este festival es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, que la gente está abierta y que la información llega a todos. Ya no es tan cerrado como hace algunos años, aquí se acepta todo", continuó.



Breve aparición



Pese a que el colectivo de música electrónica tuvo una breve participación en el festival, Ramón aseguró disfrutar su visita a Hermosillo y detalló algunos de los proyectos más interesantes para Nortec Collective, entre ellos, un nuevo disco con Michael Nyman.



"Ahorita lo que estamos haciendo es presentar piezas del proyecto que terminamos hace un año con Cirque Du Soleil. En las premieres nos invitan a tocar y estamos preparando un disco con Michael Nyman y es lo que viene ahorita con nosotros", agregó.



"Este acercamiento se dio hace varios años. Estamos en constantes giras y a finales del año pasado nos volvimos a encontrar en Tijuana y ahí concretamos las piezas, ideas y todo. Nos dio la música para tomar ideas de su material y así empieza el proyecto. Lo presentaremos a finales de año en varios festivales de México.", finalizó.



El Festival Sonoro inició a las 18:00 horas con Lng/SHT y Toqe y Tono: Sonido Latino Machín, para continuar con Juan Cirerol, La Banda Bastön, Los Sicarios del Rock n’ Roll y finalizar con La Coyota, Su Majestad Imperial Silverio y cerrar con Nortec Collective.