Ed Sheeran listo para 'Juego de Tronos'

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA()

El cantante y compositor Ed Sheeran no deja de sorprender. El músico inglés de 26 años participará en la esperada nueva entrega de ‘Juego de tronos’, popular serie de HBO que llegará a las pantallas el próximo mes de julio.



David Benioff y DB Weiss, adaptadores la saga de George R. R. Martin a la televisión, dieron a conocer la noticia en un evento realizado en el festival South By Southwestel realizado en Austin (Texas, EEUU).



Los responsables de su fichaje confesaron que llevaban tiempo detrás de él porque Maisie Williams, actriz que encarna a Arya Stark, es fan del cantante. "Teníamos muchas ganas de sorprender a Maisie con la aparición de Ed Sheeran. Y finalmente lo conseguimos", confesaron. Sin embargo, no dieron detalles del rol que interpretará.



El músico ha confirmado la noticia vía Twitter.



No es la primera estrella del pop hace una aparición en ‘Juego de tronos’. Antes que él la serie contó con Will Champion, de Coldplay y Gary Lightbody, de Snow Patrol.