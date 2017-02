Katy Perry lanza una línea de zapatos

(GH)

Como si Katy Perry no estuviera lo suficientemente ocupada, la cantante de pop se prepara para lanzar su primera línea de zapatos, Katy Perry Collection, que llegará a katyperrycollections.com el 16 de febrero, informó People “He estado pensando en esta idea ya varios años”, la cantante le dijo a People. “Desde mediados de mi carrera la gente me ha estado preguntando cuándo voy a sumergirme en el mundo de la moda. Siempre había sido algo que tenía en mi cabeza pero lo quería hacer bien y contribuir de una manera real creativamente. Es algo que ha sido creado de la nada”.Y lo ha hecho en grande. Su primera colección es grandísima ¡40 piezas en total. “Soy fan de los zapatos originales”, afirmó Perry.“Hay tantas sensaciones diferentes [en la colección] porque eso es lo que soy y me encantan tantas cosas diferentes”, explicó Perry. “Todos representan mi personalidad y los temperamentos y personajes que he manifestado durante mi vida y carrera”.La línea entera es muy personal para la artista. “Estoy dirigiendo el proceso creativo”, comentó Perry, quien lo ha llevado un paso más lejos con los nombres que le ha dado a cada una de sus piezas. “Escogí a varias de mis amigas cercanas y mujeres en mi familia y bauticé mis zapatos con sus nombres”, puntualizó Perry.The Hillary, por ejemplo, fue inspirado en Hillary Clinton, a quien Perry apoyó durante su campaña presidencial del año pasado. “Su zapato es uno clásico con un tacón transparente que tiene estrellas por dentro que le da un toque divertido”, expuso Perry sobre el zapato, que estará a la venta por 139 dólares.Las estrellas de la serie Girls, Allison Williams y Lena Dunham, tienen sus propios estilos también.“Cuando llegué por primera vez a L.A. creé mi estilo con poco dinero, siempre de compras en las tiendas vintage”, recordó Perry. “Una vez encontré unos flats que parecían dálmatas. Tenían orejas que se movían y una lengua que se salía. Eran zapatos que podían convertirse en tema de conversación”.“Eso es lo que es tan increíble de la moda”, añadió ella. “Es una forma de comunicación. No tienes que empezar a fumar para comenzar a hablar con alguien. Puedes simplemente usar zapatos cool. Rompen el hielo”.