Vicente Fernández estaba pendiente del Grammy

CIUDAD DE MEXICO(AP )

El CD/DVD del concierto con el que Vicente Fernández se despidió de los escenarios, el recién galardonado con un Grammy "Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)", fue desde sus orígenes un proyecto épico.



Fernández, quien el viernes cumple 77 años, hizo esta última presentación en abril de 2016 ante más de 80 mil personas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero el domingo, el emblemático intérprete no estuvo presente en Los Ángeles para recibir el premio.



"Casi nunca va, por costumbre", dijo el lunes Javier Ramírez, director y realizador del álbum, en una entrevista telefónica con The Associated Press. "Raro es cuando va".



Ramírez ha colaborado con don Chente desde hace 22 años, primero como tecladista y desde hace unos 8 años en la dirección musical y artística de sus producciones.



"Estábamos pendientes y lo platicamos en la semana que estuvimos trabajando en el estudio" en su próximo material discográfico, dijo Ramírez sobre las expectativas de Fernández de ganar su tercer Grammy al mejor álbum de música regional mexicana.



Los primeros dos los obtuvo por "Mano a mano - Tangos a la manera de Vicente Fernández" (2014) y "Necesito de ti" (2009).