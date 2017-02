El club de los corazones rotos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Muchas celebridades festejaban San Valentín con sus parejas; este martes están solos o pasan por un difícil proceso de divorcio de aquella persona a la que alguna vez consideraron su “media naranja”.Brad Pitt.El actor en 2016 montó en llanto pues no aceptaba que el amor por su familia y Angelina Jolie se hubiera roto. Dicen que tiene un nuevo amor, pero no se le mira muy emocionado.Scarlett JohanssonAunque sigue casada, ella pasará un 14 de febrero amargo luego de anunciar su separación con el francés Romain Dauriac con quien tiene una hija. Este sería el segundo divorcio en el historial de la actriz.Johnny DeppEl histrión pasará este San Valentín ¡solo, triste y en la ruina! A comienzos de 2017 se oficializó su caro divorcio de la actriz Amber Heard. Además sigue derrochando su fortuna en caprichos.Paulina RubioAunque aparenta que los problemas con Gerardo Bazúa son parte del pasado, la verdad es que ella estará sin compañía este Día de San Valentín. Señalan que en breve hará oficial su separación.Ninel CondeEste será un San Valentín muy triste, en primer lugar por la supuesta separación de su esposo Giovanni Medina, aunque no se sabe si trata de mantenerse alejada del empresario para no verse vinculada en los delitos de su ex pareja.Fernando del SolarDonde hubo fuego ahora sólo hay reclamos e intercambio de acusaciones con Ingrid Coronado. Y aunque él trata de alejarse de la polémica, su ex lo termina “salpicando” de sus escándalos.