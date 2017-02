La pareja ideal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegó el día más romántico del año, y es hoy, 14 de febrero, cuando las parejas se dedican a demostrar su afecto con regalos, flores, chocolates, citas y más. En una fecha como esta, también recordamos a algunas de las parejas más icónicas de Hollywood como Ben Stiller y Christine Taylor (15 años casados), Beyoncé y Jay-Z (juntos desde 1999), David y Victoria Beckham, Meryl Streep y Don Gummer (pareja desde 1979), Will Smith y Jada Pinkett (20 años juntos), entre otras más.Sin embargo, existen otro tipo de parejas y dúos dinámicos que son recordadas y aplaudidas por la audiencia de la farándula y los espectáculos; y no necesariamente tienen una relación romántica. Verles juntos en proyectos, parodias, producciones y más los convierte en la fórmula perfecta del éxito, ya que la química o el trabajo en equipo que hacen les asegura los primeros lugares en taquillas, rakings y comentarios en redes sociales.A continuación, EL IMPARCIAL te presenta algunas de las parejas y dúos dinámicos más populares de la farándula y los espectáculos:Desde el estreno de “Los Simpsons” en 1989, Homero Simpson y su esposa Marge se convirtieron en la pareja animada favorita de la televisión. Con 28 temporadas, el matrimonio se ha puesto a prueba con diferentes conflictos como la tentación, la inconformidad, el alcoholismo. Marge ama tanto a Homero que ha desarrollado la capacidad para pasar por alto las estupideces que comete, aunque su paciencia tiene un límite. Ha estado más de una vez a punto de abandonar a su marido cuando éste no le ha dado las muestras de amor pertinentes, la ha avergonzado o ha realizado acciones que han puesto en peligro a otras personas. Sin embargo no suele ser motivo de ruptura o separación de la pareja, ya que al final Homero procura reparar sus errores y demostrarle a su esposa que renunciaría a todo porque la ama.La unión de estos dos actores para compartir créditos en las películas de romance fue un hit en la década de los 90, tanto que les validó trabajar juntos en proyectos como “Tienes un e-m@il” (1998), “Joe contra el volcán” (1990), “Sintonía de amor” (1993) y la más reciente “Ithaca” (2015). Aunque el público los vinculaba para una relación romántica en la vida real, ambos actores siempre destacaron ser buenos amigos. De hecho, Tom Hanks sigue casado con su esposa Rita Wilson, con quien ha estado desde 1988.Ryan Gosling y Emma Stone están gozando del éxito de su más reciente película “La la land” que les validó 7 Globos de Oro y 14 nominaciones a los premios Oscar que están próximos a realizarse. El protagonista masculino aceptó gustoso trabajar con Stone, con quien tiene una gran amistad y comparte una química inigualable en la pantalla que ya se reflejó en película como “Crazy, Stupid Love” (2011) y “Gangster Squad: Brigada de élite” (2013). Recientemente, algunos medios de comunicación estadounidenses especulan que Ryan y Emma podrían tener un romance.Desde el público los vio como los protagonistas de la telenovela “Teresa” en el 2010, notaron la gran química que los actores tenían en la pantalla chica. En ese entonces, Angelique Boyer tenía una relación amorosa con José Alberto Castro; pero los fans gustaron tanto de la pareja de actores que comenzaron a especular un posible noviazgo entre ellos. Tras protagonizar “Lo que la vida me robó” y la presión de algunos medios, ambos admitieron tener un noviazgo en la vida real, que continúa hasta la actualidad. Recientemente trabajaron juntos en la telenovela “Tres veces Ana”.A través del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, también se puede filtrar un poco sobre la historia de amor de Kim Kardashian y Kanye West. La socialité y el cantante de rap han sido protagonistas de distintos escándalos, rumores, polémicas y más. Kim inició su relación amorosa con Kanye mientras seguía su proceso de divorcio de Kris Humphries. El gran estadio AT&T Park de San Francisco fue el escenario perfecto para que Kanye West le pidiera matrimonio en octubre del 2012.Desde el estreno de la saga de “Crepúsculo” en el 2008, la pareja protagónica de la historia Edward Cullen y Bella Swan, encarnados en la versión cinematográfica por Robert Pattinson y Kristen Stewart; fueron blanco de críticas y parodias que se hicieron presentes tanto en películas como en series animadas. Ya sea la personalidad de Edward o la falta de expresiones de Bella, dio pie para que varios productores y cineastas hicieran comedia con ellos, ya sea en “Vampire Sucks” (2010), “Hotel Transylvania” (2012) o en caricaturas como “Escandalosos”, “Los Simpsons”, “Scooby Doo”, entre otras más.Son más de 35 años de casados los que comprueban que el cantante de “El Tri” y su esposa Celia son la pareja más respetada del rock nacional. De hecho el 26 de julio del 2015, ambos decidieron renovar sus votos matrimoniales en la Basílica de Guadalupe, donde estuvieron acompañados de familiares, amigos y su hija Celia. ella tiene su lugar asegurado en la banda de su esposo y actúa como su vocera y guardaespaldas personal; lo ha rescatado de los excesos, y lo ha acompañado durante su fe como guadalupano. Ambos se conocieron en 1971 cuando “Chela” acudió al Festival de Rock y Ruedas de Avándaro donde se presentaba Three Souls in My Mind, banda que lideraba Alex Lora.El cineasta Tim Burton y el actor Johnny Depp mantienen una relación laboral de lo más productiva. En 22 años han trabajado juntos en 8 películas y seguramente habrán más en el futuro. De hecho durante la presentación de “Sombras tenebrosas” en el 2012 en Tokyo, aseguraron que la razón por la trabajan juntos es por los fans “que van al cine” y aprecian el resultado.“Hemos trabajado juntos ocho veces. Pero cada vez parece algo nuevo porque Johnny interpreta a un personaje diferente”, dijo en aquel entonces Burton, quien aseguró no haber tenido nunca conflictos durante un rodaje con su actor fetiche, con el que dijo compartir “un enfoque similar de las cosas”. Depp agregó que ambos conectaron desde el principio en las pruebas para el papel de Edward en “El joven manos de tijera” (1990) su primera película.Amy Poehler y Tina Fey forman un combo indestructible dentro de la comedia estadounidense. Curtidas durante años en la televisión y, más concretamente, en el mítico programa Saturday Night Live, ambas forjaron una fuerte amistad que las ha llevado a trabajar juntas en multitud de ocasiones. Las películas donde han trabajado juntas son “Martin & Orloff” (2002), “El hombre del año” (2006), “Chicas pesadas” (2004), “Mamá de alquiler” (2008) y “Hermanas” (2015).