Bon Jovi y Nina Simone ingresarán al Salón de la Fama del Rock

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Bon Jovi, la fallecida Nina Simone y las bandas Dire Straits, Moody Blues y The Cars serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, dijeron el miércoles los organizadores.



La lista marca un regreso a las raíces del Salón de la Fama de Estados Unidos, que en los últimos dos años amplió su base para incorporar raperos como el difunto Tupac Shakur y N.W.A.



Bon Jovi, una banda liderada por Jon Bon Jovi, se formó en 1983 en Nueva Jersey y sigue siendo uno de los principales grupos en la industria musical estadounidense, lanzando álbumes cada un par de años. Hizo una gira por Estados Unidos en 2017 para promocionar su disco "This House is Not for Sale".



La cantante, compositora y activista de los derechos civiles Nina Simone murió en 2003 a los 70 años después de alcanzar la fama en la década de 1960 con temas como "To Be Young, Gifted and Black" y "Mississippi Goddam". Artistas modernos, que van desde Elton John y Kanye West, han dicho que la compositora influenció sus trabajos.



Dire Straits, liderada por el guitarrista Mark Knoper, cobró fama en 1979 con el tema "Sultans of Swing" y tuvo una sucesión de éxitos en la década de 1980, que incluyen "Money for Nothing" y "Brothers in Arms". La banda se disolvió en 1995, cuando Knoper emprendió una carrera solista.



En tanto, los roqueros de la década de 1960 Moody Blues son conocidos por temas como "Nights in White Satin" y "Go Now". Después de varios cambios de músicos, la banda tiene previsto realizar en enero una gira por Estados Unidos para conmemorar el 50 aniversario de su álbum "Days of Future Passed".



Y finalmente The Cars, formada en Boston a fines de la década de 1970, fusionó rock y pop con sintetizadores y produjo éxitos como "Drive" y "Just What I Needed" antes de disolverse en 1988. La banda volvió a reunirse en el 2010, cuando lanzó el disco "Move Like This" y realizó una gira por Estados Unidos en 2011.



Los artistas fueron votados por seguidores y 900 expertos de la industria de la música y serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en una ceremonia que se realizará en Cleveland, Ohio, el 14 de abril. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal).



Fuente: Reuters