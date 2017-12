Hugh Jackman quiere que México conecte con 'El Gran Showman'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Hugh Jackman y la actriz Zendaya esperan que la cinta "El Gran Showman" logre conectar con todo tipo de público e invite a la inclusión. En conferencia de prensa ambos destacaron la importancia de llevar un mensaje positivo a través de este musical.



"Mi filosofía personal siempre ha sido hacer algo y tal vez fracasar en vez de ver hacia atrás y arrepentirme de no hacerlo. Cuando me pidieron que fuera el host de los Óscar, dije ¡¿por qué no?!.



Siempre invito a las personas a que persigan lo que quieren, se trata de intentarlo, fracasar y volverlo a intentar", afirma un sonriente Jackman.



Ambos actores aplaudieron el trabajo de los creadores de los temas en el musical, armando que su canción favorita era la titulada "This is Me".



El australiano destacó que a través de sus personajes espera que la gente se inspire y al mismo tiempo cree conciencia. "Me gustan los personajes que son diferentes y que ven el mundo diferente. Creo firmemente en que todos somos iguales, sin importar tu sexo o en lo que creas...excepto en la Copa del Mundo", dijo bromeando.



Por su parte la actriz Zendaya agradeció tener la oportunidad de trabajar al lado de Zac Efron, con quien en la cinta comparte una historia romántica, explicando que en estos tiempos es bueno contar historias que tengan un final feliz.



La cantante afirmó que la química entre ambos se verá reflejada en pantalla. "Zac es asombroso y muy cool. Lo pude conocer cómo ser humano y es bueno sin hacerlo con ideas preconcebidas y nos convertimos en un muy buen equipo. Tuvimos que trabajar muy duro, hubo mucha prueba y error y al final lo logramos, estuvimos muy motivados".