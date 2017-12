'Three Billboards' lidera nominaciones a los Premios SAG

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" recibió cuatro nominaciones a los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, incluyendo al mejor elenco.



También fueron nominados los elencos de "Lady Bird", ''Get Out", ''Mudbound" y "The Big Sick".



Como uno de los indicadores más estables de lo que sucedería en los Óscar, los SAG tienen una influencia considerable en la contienda por los Premios de la Academia.



Los nominados a la 24ta entrega anual de los Premios SAG le ofrecieron una rauda redención a "The Big Sick", que los Globos de Oro obviaron por completo el lunes.



Las nominadas a mejor actriz son Judi Dench, Sally Hawkins, Frances McDormand, Margo Robbie y Saoirse Ronan.



Los candidatos a mejor actor son Timothee Chalamet, James Franco, Daniel Kaluuya, Gary Oldman y Denzel Washington.



Los ganadores serán anunciados el 21 de enero durante una gala televisada presentada por Kristen Bell.