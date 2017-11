Sean Penn publicará una novela

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Sean Penn escribe una novela sobre un “hombre divorciado y desilusionado”.



Y ha confirmado que alguna vez publicó un audiolibro bajo el seudónimo de "Pappy Pariah".



Atria Books dijo el lunes que "Bob Honey Who Just Do Stuff" de Penn será publicado el 27 de marzo. La novela se desarrolla a partir de un audiolibro de 2016, narrado por un tal Pappy Pariah, el cual fue promovido por el actor que suele evadir a la prensa. Durante una aparición a finales del año pasado en el Museo de Arte del Condado de Los Angeles, Penn reconoció tener un vínculo cercano con Pariah, aunque también se refirió a él como un sociópata.



“Fue poco después de que terminé de narrar el corto audio de 'Bob Honey' que comencé a sentir que sólo había escarbado en la superficie de esta historia que quería contar”, dijo Penn en un comunicado enviado el lunes por Atria, un sello de Simon & Schuster. "Expandir la idea original a una novela totalmente realizada ha sido un reto emocionante”.



De acuerdo con Atria, la novela “oscuramente graciosa de Penn cuenta la historia picaresca de Bob Honey, un hombre de mediana edad, divorciado y desilusionado que vive en una casa sosa en una calle sosa en Woodview, California. Bob Honey es un hombre de muchos oficios: especialista en drenajes, proveedor de pirotecnia y asesino a sueldo para una misteriosa agencia gubernamental que le paga pequeñas sumas”.



El actor galardonado con el Oscar había dicho al público reunido en el museo de Los Angeles que conoció a Pariah en un bar de Key West, Florida, en 1979. Dijo que su viejo amigo se había puesto en contacto con él y le había enviado un manuscrito.



“Supongo que hay una conexión al hecho de tener 19 años y desear que me hubiese mantenido en contacto con este tipo”, dijo Penn sobre su interés en el libro que elogió por su política.



“Pero a pesar de esto que tan preocupado deberías sentirte de estar de acuerdo con un sociópata”.



Penn, cuyas aventuras fuera de pantalla incluyen entrevistas con el presidente cubano Raúl Castro y un encuentro con el narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, no es el primer astro del cine que se vuelve autor de ficción, otros como Kirk Douglas, Gene Hackman y Sidney Poitier también han escrito.