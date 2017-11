Lin-Manuel: Nunca he tenido más fe en el pueblo de EU

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El próximo proyecto de Lin-Manuel Miranda está lejos de Broadway, en un escenario de 35 millas de longitud. El artista está enfocado en ayudar a Puerto Rico a recuperarse de la devastación que dejó el huracán María hace más de un mes.



“Nuestro próximo proyecto es devolverle un sentido de normalidad a nuestra isla”, dijo Miranda en una entrevista reciente con The Associated Press. “Todo lo demás como que ha pasado a un segundo plano”.



El creador de “Hamilton” ha estado haciendo todo lo que puede por ayudar a la tierra de sus ancestros, y el jueves será honrado por esto en la ceremonia de los Latin Grammy.



Miranda recibirá el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación por sus “sobresalientes y numerosos aportes a la comunidad latina”, incluyendo su canción "Almost Like Praying", en la que estuvo acompañado por grandes estrellas. La ceremonia se transmitirá en vivo por Univision desde Las Vegas.



En una entrevista reciente con The Associated Press, Miranda expresó su fe en el pueblo de Estados Unidos tras verlo hacer frente unido a esta tragedia natural pese a lo que ha dicho fue una respuesta lenta del gobierno.



“Honestamente pienso que todavía estamos compensando la lentitud de la respuesta inicial”, dijo el compositor, actor y dramaturgo, también creador del musical latino de Broadway “In The Heights”. “Era el momento de poner un máximo esfuerzo, un máximo de tropas, un máximo de todo, y está sucediendo, me quito el sombrero ante cada miembro de (la agencia federal de manejo de emergencias) FEMA, cada tropa en el lugar, cada miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico que está trabajando tan duro ahí. Pero estamos operando con un déficit por la respuesta inicial, todavía en estos momentos”.



Dos semanas después de la tormenta, Miranda lanzó "Almost Like Praying" con Jennifer López, Marc Anthony, Camila Cabello, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, John Leguizamo y Rita Moreno, entre muchos otros artistas. Todas las ganancias de su descarga o streaming van al fondo de alivio por desastres de la Federación Hispana.



“Todo el mundo trabajó desde un lugar de amor”, dijo Miranda de la canción, que califica como “una carta de amor” a la isla y sus 78 municipios, todos nombrados en ella. Miranda también espera elevar el ánimo en la isla llevando a “Hamilton” a la Universidad de Puerto Rico, con él en el papel estelar, a principios del 2019.



El artista lamentó que más de un mes después de María aún haya gente sin agua ni electricidad. Más de 140.000 puertorriqueños se han ido de la isla desde que el huracán la azotó el 20 de septiembre.



“Esto sería tan inaceptable en cualquier ciudad del territorio continental estadounidense. Es una locura que estemos así un mes después del huracán, con gran parte de la isla, y no es una isla muy grande: ¡35 millas (56.32 kilómetros) de arriba abajo!, aún no tenga los recursos básicos”, dijo Miranda.



Pero en un intento por ver siempre “el lado positivo”, prefiere enfocarse en logros como los 14 millones de dólares que la Federación Hispana recaudó en los primeros 24 días a través del programa de alivio y recuperación establecido tras el huracán María.



“Y eso no fueron grandes corporaciones, fueron más de 100 mil donativos y montos muy pequeños”, destacó. “Es un destello de generosidad de la gente común, es el niño que llevó su alcancía, son las producciones locales de ‘In The Heights’ que recaudaron dinero después del show...”, dijo Miranda. “De verdad tengo más esperanza que nunca en nosotros como personas y en el modo en que nuestros corazones se extienden en momentos de tragedia”.