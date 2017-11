Felipe Peláez quiere inspirar a los latinos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La columna vertebral del cantautor Felipe Peláez es mantenerse firme en su estilo, y trabajar arduamente por su principal motivación: ser una inspiración para sus hermanos latinos. Después de lograr reconocimiento en su natal Colombia, está decidido a seducir con el género de vallenato a Sudamérica, EU, España y México.



“Estoy muy emocionado, es para mí un proceso que comienza desde cero. Varias de mis canciones han sido grabadas por artistas mexicanos en versión banda. Tengo grandes expectativas por toda la cultura que tiene México e instalarme en ella sería un honor”, dijo en entrevista telefónica el artista, que el 19 de noviembre aterrizará en México para promocionar su álbum Vestirte de amor.



El multifacético artista no se conforma con ser acreedor de gran cantidad de reconocimientos y nominaciones en el ámbito musical, llevarse a casa un Grammy latino, alzar la estatuilla de los Premios Nuestra Tierra y ser dueño de la Orquídea de Diamante, Felipe quiere más.



“Empezar desde cero en México no me asusta, es un reto”, asegura quien ve en esta oportunidad el momento decisivo para alcanzar a un pueblo al que admira y al que se siente unido por ser de habla hispana y compartir un mismo origen.



“Los latinos somos una misma raza. Nos corresponde trabajar, generar propuestas originales y demostrar al mundo que sabemos ponerle amor y empeño a todo lo que hacemos.”



Con su sencillo “Vivo pensando en ti”, que interpreta a dueto con Maluma, registra más de 130 millones de visitas en la plataforma YouTube.



“Maluma es tipo muy divertido. En otro momento ya habíamos colaborado con la canción ‘Duele tanto’, pero ahora también ha sido un desafío para él pues se salió de su zona de confort y aceptó mostrarse diferente, hallar su faceta romántica, por eso digo que los latinos somos extraordinarios. Estamos orgullosos de intentar cosas nuevas”, señaló el cantante.



Felipe enfatizó que su compromiso con las nuevas generaciones es siempre ofrecer evolución en el contenido de sus letras y ritmos, sin perder su esencia.



“Mi música es el reflejo de lo que soy: un loco enamorado de la vida. Mi mensaje no es otro que el de crear música que enamore, que halague a la mujer y dejar de lado la tristeza”.