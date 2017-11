Gal Gadot exige salida de Brett Ratner para protagonizar 'Mujer Maravilla'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz Gal Gadot no participará en la secuela de Mujer Maravilla si su productor Brett Ratner, quien ha sido acusado de acoso sexual, sigue en el proyecto.



Según el medio Page Six, la intérprete israelí tiene una posición firme con respecto a estos casos y no quiere que sus películas beneficien a un hombre que enfrenta denuncias de este tipo. Incluso, el mes pasado Gadot canceló su asistencia a un evento para honrar a Ratner.



"Es dura y es fiel a sus principios. Sabe que la mejor forma de atacar a personas como Brett Ratner es en el bolsillo", comentó una fuente anónima al medio especializado. "También sabe que Warner Bros. tiene que apoyarla en este asunto (...) No pueden tener una película sobre el empoderamiento femenino financiada parcialmente por un hombre acusado de conducta sexual inapropiada", afirmó la misma fuente.



Ratner, que ha producido o financiado películas como "Una pareja explosiva", "X-Men: la batalla final", "Revenant: El renacido" y "Quiero matar a mi jefe", fue acusado de acoso sexual por seis mujeres. Según Los Angeles Times, estas situaciones ocurrieron en casas privadas, sets de rodaje o eventos de la industria. Sin embargo, el productor negó que esto fuera cierto.



Medios internacionales han señalado que Warner Bros. habría terminado su relación profesional con Brett Ratner producto de estas acusaciones y que ya no tendría oficina en dichos estudios.