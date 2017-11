Rebel Wilson revela que sufrió acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A male star, in a position of power asked me to go into a room with him and then asked me repeatedly to stick my finger up his ass. All whilst his male 'friends' tried to film the incident on their iPhones and laughed. I repeatedly said no and eventually got out of the room. — Rebel Wilson (@RebelWilson) 11 de noviembre de 2017

Earlier in my career, I also had a 'hotel room' encounter with a top director. I thought we were there to talk comedy. Nothing physical happened because the guy's wife called and started abusing him over the phone for sleeping with actresses and luckily she was yelling so loud... — Rebel Wilson (@RebelWilson) 11 de noviembre de 2017

El destape de escándalos sexuales que involucra a productores, directores y actores de Hollywood, continúa.Esta vez fue al actriz Rebel Wilson la que confesó haber sido acosada sexualmente en dos oportunidades, hechos que fueron revelados el fin de semana a través de una cadena de tuits.Sin dar nombres, la protagonista de "Notas perfectas" (2012) señaló que uno de los casos involucraba a una "estrella de cine" y el segundo a un "director"."Una estrella masculina, en una posición de poder, me invitó a su habitación y después me dijo repetidamente que metiera mi dedo en su trasero. Todo esto mientras sus 'amigos' varones intentaron filmar el incidente con sus iPhones y se rieron. En repetidas ocasiones dije que no y finalmente salí de la habitación", escribió la australiana de 37 años.Luego de la incómoda situación, Wilson explicó que habló con su representante y un abogado para salir de la producción sin problemas. Pero agregó que después del desafortunado encuentro, fue "amenazada por uno de los representantes de la estrella para ser amable y apoyar a la estrella masculina. Me negué".El segundo caso que detalló ocurrió con un "destacado director". Rebel fue citada en la habitación de un hotel con el personaje para hablar sobre comedia. "No pasó nada físico porque la esposa lo llamó y comenzó a retarlo por acostarse con actrices. Afortunadamente ella estaba gritando tan fuerte que pude escucharla y salir de allí inmediatamente".Rebel Wilson concluyó sus historias confesando sentirse "afortunada" de haber crecido en un entorno "pro mujer". "Tuve la capacidad de escapar de ambos incidentes. Me doy cuenta que no todo el mundo es tan afortunado", reflexionó.