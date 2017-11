Tania Libertad encanta a Bob Dylan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bob Dylan es homenajeado por varios de sus fans a través de los covers que realizan de sus canciones. Sin embargo, Tania Libertad tuvo la dicha de que el mismo cantante autorizara su versión al español de “Blowin’in the wind” la cual estrenará dentro de poco en un evento benéfico de la Fundación del músico Peter Yarrow.



“La grabé sólo para mandársela a ellos. Me la pidió Peter Yarrow, músico del legendario trío ‘Peter, Paul and Mary’. Él es un activista muy comprometido de los derechos humanos y me pidió que hiciera una adaptación al español y yo se la mandé hace como tres o cuatro años. Yo no sabía que se la llevaría a Bob Dylan y a él le encantó”, narró Tania Libertad a EL IMPARCIAL.



“Ya está autorizada mi versión al español por el propio Bob Dylan. La voy a cantar dentro de poco en un evento que va a beneficio de la lucha por los derechos de los estudiantes para combatir el bullying. Todo esto lo realizará la fundación de Peter Yarrow en un encuentro que habrá en la Ciudad de México muy pronto”, continuó.



Su tercer homenaje a José Alfredo Jiménez



Tania también celebró el lanzamiento de su tercer disco homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, el cual lleva 10 semanas en los primeros lugares de venta en tiendas de música físicas y digitales.



“Este es mi tercer homenaje a José Alfredo Jiménez. Lleva 10 semanas en los primeros lugares de venta y eso me hace muy feliz. Creo que él trascendió a todas las épocas. Aún es un compositor vigente.

Claro que en mi caso aprendí sus canciones a través de la radio, la televisión, sus películas en blanco y negro y más. Él es actual; tiene un lenguaje que nos llega tal cuales son las emociones y las situaciones amorosas. Eso no cambia y por eso hay universalidad en este cantautor”, agregó.



“Me encanta el lenguaje que usa para transmitir sus sentimientos y emociones. Nos acerca muchísimo a ellos. Interpreta muy bien el amor y el desamor. Por eso es que hice mi tercer homenaje a José Alfredo, creo que es alguien especial. Él dejó muchísimas canciones y me costó trabajo hacer la selección. Yo creo que él da para muchos homenajes porque él tiene una cantidad de temas preciosos", finalizó.